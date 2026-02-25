Balıkesir’de bulunan 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, gökyüzündeki vatan nöbetinde şehadet şerbetini içen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi İzmir’deki baba ocağına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehidimizin Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi’nde ikamet eden ailesinin kapısını çalarak, anne Şehribani Bolat ve baba Yusuf Bolat’a evlatlarının şehadet haberini vakur bir törenle tebliğ etti.

Baba ocağında yas

Acı haberin verilmesinin ardından şehidimizin baba evi ve sokağı, komşuları ve yetkililer tarafından ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Evli ve 10 yaşında bir kız çocuk babası olduğu öğrenilen Binbaşı Bolat’ın şehadeti, tüm mahallede derin bir üzüntüye neden olurken, taziye için gelen vatandaşlar ailenin acısını paylaşmak adına şehit evine akın etti. Askeri protokol ve sivil yetkililer, metanetini korumaya çalışan kederli aileye destek olmak için bölgede hazır bulundu.

Çocukluk hayali asker olmaktı

Evka 2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, şehit binbaşının çocukluğundan bu yana askerlik mesleğine olan tutkusunu gözyaşlarıyla anlattı. Özdemir, İbrahim Bolat’ın daha çok küçük yaşlarda askeri bölgelerin yakınına giderek oradaki atmosferi soluduğunu ve asker olma hayalini her fırsatta dile getirdiğini ifade ederken, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm" dedi. Şehidimizin vatan sevgisiyle harmanlanmış çocukluk anıları, mahalle sakinleri arasında duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, "Şehitler ölmez" sözleriyle kahraman pilotun aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

Son görev bugün İzmir'de

Ege semalarının ve vatanın savunmasında canını feda eden kahraman pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın naaşının memleketi İzmir’de toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Şehidimizin cenaze töreninin, ikindi namazını müteakip düzenlenecek askeri törenin ardından ebedi istirahatgahına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat kimdir?

Şehit binbaşı İbrahim Bolat'ın evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. İzmirli Şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği biliniyor.

