Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Ebru Koyuncu’nun akıbeti, yürütülen titiz soruşturma neticesinde kan donduran bir itirafla aydınlığa kavuştu. O dönem henüz 17 yaşında olan genç kızın ortadan kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan güvenlik güçleri, elde ettikleri delillerle yıllardır gizli kalan bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Eski enişte Ufuk Köse’nin suçunu itiraf etmesi üzerine, yıllardır aranan Ebru Koyuncu’nun cansız bedenine ait kalıntılar İzmir’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla bulundu.

Kayıp ihbarıyla başlayan karanlık soruşturma

Olayın fitili, anne Münevver Koyuncu’nun 1 Ekim 2025 tarihinde jandarmaya giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunmasıyla ateşlendi. 2009 yılının Aralık ayında evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kızı için adalet arayan annenin müracaatı üzerine Cumhuriyet Savcılığı derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Ebru Koyuncu’nun o dönem eniştesi olan 55 yaşındaki Ufuk Köse ile yaklaşık üç yıl süren bir ilişki yaşadığı ve bu birliktelikten hamile kaldığı saptandı. Genç kızın hamileliğinin çevresi tarafından fark edilmeye başlandığı günlerde aniden ortadan kaybolması, aile içi cinayet şüphesini en güçlü ihtimal haline getirdi.

Üç ilde eş zamanlı baskın ve gözaltı operasyonu

Soruşturmanın seyrini değiştiren tanık beyanları ve saha verileri, cinayetin maktulün ablası F.K., eski enişte Ufuk Köse ve üvey kardeşler M.K. ile A.K. tarafından müştereken işlenmiş olabileceği yönünde makul şüphe uyandırdı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 23 Şubat tarihinde Kars, İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlar neticesinde Kars’ta bulunan abla F.K., İzmir’deki Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa’daki A.K. yakalanarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Soğukkanlı itiraf ve kemik parçalarına ulaşılan kazı anı

Gözaltında çapraz sorguya alınan şüphelilerden eski enişte Ufuk Köse, daha fazla gizleyemediği suçunu soğukkanlılıkla itiraf ederek Ebru Koyuncu’yu öldürdüğünü ve cesedi gömdüğü yeri gösterebileceğini beyan etti. 24 Şubat 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’ndeki bir bahçeye götürülen zanlı, cesedin konumunu teşhis etti. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde başlatılan kazı çalışmalarında, 17 yıldır toprak altında kalan Ebru Koyuncu’ya ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası gün ışığına çıkarıldı. Muhafaza altına alınan bulgular, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüphelilerin adli mercilerdeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.