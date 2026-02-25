Buca’da Eylem 6.Gününde! Sendika Randevu Talep Edecek!

Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde memurlara 7 aydır ödenmediği belirtilen Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları nedeniyle başlatılan eylem süreci yeni bir aşamaya taşındı. Ödemelerin yapılmamasına tepki gösteren memurlar, bugün kart basmayarak tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde belediye binasının 6’ncı katından başlayarak bina içinde sloganlarla yürüyen çalışanlar, ardından bina önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Sendikadan yönetime randevu talebi

Sendika yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminden randevu talep edildiği ancak bu talebe karşılık verilmediği ifade edildi. Sendika yönetimi bugün tekrar özel kalemden randevu talep edileceğini açıklandı. Ödeme takviminin belirlenmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Filiz: Hakkımız tek seferde ödensin

Tüm Bel-Sen 2 nolu şube başkanı Nihat Filiz, “Buca belediye emekçileri artık oyalanmak istemiyor. Alt yapıyı kuran, imar ve fen işleri çalışanlarıyız. Belediyenin gelirlerini toplatan tahsilatçıyız. Projeleri hazırlayan teknik elleriz. Buca’yı yaşanılır kılan belediye emekçileriyiz. Mağduriyetimiz gözden çıkarılmıştır. Biz hakkınızın karşılığını talep ediyoruz. SDT’lerimiz 7 aydır ödenmiyor. Tek seferde ödensin istiyoruz. Ödemeler yapılmadığı için bugün belediyede tam gün iş bırakıyoruz” dedi.

“Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz”

Konuşmadına devam eden Filiz, “2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, 2025 yılı performans paraları hesaplarımıza geçmemiştir. Bir gün ödenecek diye oyalanıyoruz. İmzalanmış sözleşmeye uymamak nasıl açıklanabilir. Eğer tis ödenmezse önümüzdeki günlerde CHP ilçe başkanlığına yürüyeceğiz. CHP Genel Merkeze mektuplar göndereceğiz. Bütçe bir tercihtir. Yapılan her tercih bu kirizi ortaya koymaktadır. Biz hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.