Ankara'nın Mamak ilçesinde, dört katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen bu olayda, dairede yalnız yaşayan bir kişi yaralanırken, bina güvenlik amacıyla tamamen tahliye edildi.

Olayın meydana geldiği an ve ilk müdahale

Patlama, Mamak'ta bulunan Mutlu Caddesi üzerindeki dört katlı bir binanın üçüncü kat dairesinde, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Şiddetli patlamanın ardından dairede anında yangın çıktı. Patlama sesiyle uykularından uyanan çevre sakinleri, durumu derhal sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, caddede geniş güvenlik şeridi oluşturarak olası tehlikeleri önlerken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alıp söndürdü.

Yaralının durumu ve tahliye süreci

Patlama anında evde tek başına bulunan L.Ü. (50) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık personeli tarafından yapılan L.Ü., vakit kaybetmeksizin ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralının tedavi altına alındığını ve durumunun takip edildiğini belirtti.

Patlama nedeniyle binada meydana gelen yapısal hasar ve güvenlik riskleri göz önüne alınarak, tüm bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Ayrıca, doğal gaz ekipleri olay yerine gelerek hasar gören dairede ve bina sisteminde ayrıntılı incelemelerde bulundu.

Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor

Yetkililer, patlamanın ön iddialara göre doğal gaz kaçağından kaynaklandığını belirtse de, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Doğal gaz ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlandıktan sonra patlamaya neyin sebep olduğu netleşecektir. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.