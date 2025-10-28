Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da bu yıl kapsamlı etkinliklerle kutlanıyor. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen ücretsiz konserler ve sosyal aktiviteler, vatandaşların bayram coşkusunu birlikte yaşamasına imkan tanıyor. Özellikle Etimesgut Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan program, sabah saatlerinden itibaren törenler, gün boyu süren etkinlikler ve akşam saatlerinde müzik performansları içeriyor.

Kutlamalar kapsamında sunulan ücretsiz konser seçenekleri, Ankara'da yaşayanların ilgisini çekiyor. Etkinliklere katılımın yoğun olması bekleniyor, bu nedenle katılımcılara konser alanlarına erken gitmeleri öneriliyor. Tarihi Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu müzikle birleştiren bu organizasyonlar, şehirde bayram havasını daha da güçlendiriyor.

Ankara'da 29 Ekim ücretsiz konserleri

Etimesgut'ta 28 Ekim akşamı, saat 20.30'da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde “100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları” konseri programda yer alıyor. Bu etkinlikte Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu, mezzo soprano Ferda Yetişer ve bariton Kamil Kaplan gibi isimler sahneye çıkıyor. Dans performansları ise İpek Sarılar ve Uğur Uysal tarafından gerçekleştiriliyor.

29 Ekim'de ise Tunahan Kapalı Pazar Yeri, önemli bir konser organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Saat 20.00'de başlayacak olan Levent Yüksel konseri, halka açık ve tamamen ücretsiz şekilde düzenleniyor. Belediye, toplu taşıma seferlerinde ek düzenlemeler yapmayı, güvenlik ve ulaşım planlamalarını önceden hazırlamayı amaçlıyor.

Vatandaşların etkinliklere kolay ulaşabilmesi için Ankara genelinde, Etimesgut Belediyesi tarafından çeşitli toplu taşıma destekleri de sağlanıyor. Konser alanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor ve akşam saatlerinde şehirdeki ulaşım yoğunluğuna karşı çeşitli önlemler alınıyor.

Konserlere katılımın ücretsiz olması, Cumhuriyet Bayramı'nın Ankara'da daha geniş kitleler tarafından kutlanmasına olanak veriyor. Program, hem müziğin enerjisiyle hem de şehirdeki birlik duygusunu pekiştiren bir kutlama olarak dikkat çekiyor. Ankara'nın Cumhuriyet coşkusuna katılmak isteyenler, konser alanlarında buluşarak bayramı müzikle ve keyifle geçirecek.