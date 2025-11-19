Son Mühür / Alper Temiz - Ankara’da sahte borç belgeleri ve yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiden para toplandığı iddia edildi. Mağdurlara göre F.G adlı kişi, yurt dışı bahis sitelerinden “700 milyon lira kazandığını” söyleyerek bu paranın Türkiye’ye aktarılması için kendisine ait vergi ve kredi borçlarının ödenmesi gerektiğini söyledi. Bu gerekçeyle yakın çevresinden farklı dönemlerde yüz binlerce lira toplandığı öne sürüldü.

Ankara’da 2018 yılında yaşanmaya başlayan ancak halen devam ettiği dile getirilen olayda, F.G. adlı kişinin çevresindekileri büyük hayali borçlar, hayali bahis kazançları ve bu parayı paylaşım vaadiyle dolandırdığı iddia edildi. F.G kendisine 700 milyon lira gibi dev bir bahis kazancı geldiğini, bu paranın yurtdışında beklediğini söyledi: “Türkiye’ye getirebilmek için sadece birkaç vergi ve kredi borcu kapatmam lazım. Siz biraz yardım edin, para gelince hepinize 5-10 katını geri ödeyeceğim” dedi.



F.G ilk olarak o dönem Gübretaş’ta çalışan A.S. ile tanıştı. F.G yine aynı dönem Gübretaş’tan ayrılan ve MHPli üst düzey yöneticinin kardeşi H.D. aracılığıyla, A.S.’yi ikna ettikten sonra aynı hikâyeyi başka kişilere de anlatarak dolandırıcılık zincirini büyüttü.

İddialara göre tanışmanın ardından F.G’nin sahte dekontlar ve resmî belge izlenimi veren kâğıtlar göstererek A.S’den ve başka kişilerden para almaya başladığı ifade edildi. A.S’nin hemen hemen tüm malvarlığını kaybettiği söylenirken, diğer mağdurların da benzer şeyler yaşadığı ancak şüpheli F.G hakkında bu konuya ilişkin olarak hiçbir hukuki sürecin sürdürülemediği ifade edildi.

Aşamalı para talepleri iddiası

Mağdurların anlatımına göre F.G, önce 5 bin lira talep etti. Ardından 50 bin lira, daha sonra ise 250 bin lira aldığı öne sürüldü. F. G, A.S'den son olarak “vergiler ödenirse, bahis kazancından sizlere, verdiğiniz paranın beş katı geri dönecek” iddiasıyla 500 bin lira daha istedi. Bu süreçte sahte borç belgeleri ve dekontlar kullanıldığı iddia edildi.



F.G’nin topladığı paraların büyük bölümünün Samsun ve Amasya’da bulunan kiralık banka hesapları üzerinden aktarıldığı öne sürüldü. Bazı mağdurlar, bazı banka çalışanlarının da sürece dâhil olduğunu iddia ederken, bu konuda kamuya yansımış resmî bir belge ya da soruşturma kaydı bulunmuyor.

“700 milyon liralık kazanç” masalı

Mağdurlara göre F.G, yabancı bahis siteleri üzerinden çok büyük paralar kazandığına dair dekontlar sundu ve bu paranın Türkiye’ye gelebilmesi için “Nereden buldun yasasının kalktığını” öne sürdü. Ancak hukuk uzmanları, söz konusu yasanın tamamen kaldırılmadığını, yalnızca geçmişte farklı dönemlerde uygulamasının değiştiğini hatırlatıyor. Bu nedenle mağdurların yanlış bilgilendirme ve "resmî belge izlenimi yaratan sahte görseller" nedeniyle ikna olduğu belirtiliyor. Bazı mağdurların hâlâ paranın geleceğine inandığı da aktarıldı.

Savcılık başvurusu ve dosya tartışması

Bazı mağdurların savcılığa başvurduğu ancak şikâyet dosyasına takipsizlik verildiği öne sürüldü. Buna karşın F.G hakkında bahisten herhangi bir kazanç elde edilmediyse bile, illegal bahis faaliyetleri nedeniyle devam eden ayrı bir soruşturmanın bulunduğu iddia edildi.