Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının en kritik bölümlerinden biri olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. “Işık göründü” töreniyle tamamlanan çalışmanın, hattın önemli bir aşamasını geride bıraktığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, tünelin Ankara-Afyon hattındaki stratejik rolüne dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, “5 bin 142 metre uzunluğuyla hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarını tamamladık. Bu adım, projenin ilerleyişi açısından kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Tünel teknik detayları

Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar’ın kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor. Ana tünelin çapı 13,5 metre olarak belirlenirken, sol tarafında 4 bin 967 metre uzunluğunda ve 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli bulunuyor. Kaçış tüneli, ana tünele her 500 metrede bir bağlanan 9 bağlantı tüneli ve 10 manevra cebinden oluşan bir sistemle destekleniyor.

Ankara-İzmir YHT hattı 505 kilometre olacak

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mevcut demir yolu mesafesi 824 kilometreden 624 kilometreye düşecek. Uraloğlu, “Hızlı tren hattımız Ankara-Banaz, Banaz-Salihli ve Salihli-İzmir kesimlerini kapsayacak şekilde toplam 505 kilometre uzunluğunda olacak. Bu hat, Ankara’dan Polatlı’ya kadar olan mevcut hızlı tren hattı ile birleştiğinde prestij bir proje olarak hizmet verecek” dedi.

Proje kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 istasyon inşa edilecek. Hattın genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üst geçit ve 244 alt geçit yer alacak.

Seyahat sürelerinde büyük azalma

Hattın devreye girmesiyle Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir’de yaşayan yaklaşık 11,5 milyon kişi yüksek hızlı tren konforuna erişebilecek. Bakan Uraloğlu, seyahat sürelerindeki azalmayı şu şekilde açıkladı:

Ankara-İzmir: 14 saatten 3,5 saate

Ankara-Afyonkarahisar: 1 saat 40 dakikaya

Ankara-Uşak: 2 saat 10 dakikaya

Ankara-Manisa: 2 saat 50 dakikaya

Bakan, hattın yıllık yolcu ve yük kapasitesi hakkında da bilgi vererek, “Tamamlandığında hattımız yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacak” değerlendirmesinde bulundu.