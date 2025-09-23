Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) sabah saatlerinde operasyon yapıldı. 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili harcamaların "kamu zararına yol açtığı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma ve gözaltılarla ilgili CHP’den ilk açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV yayınında soruşturmaya tepki göstererek şu ifadelerde bulundu:

"2021-2024 yılı arasında belediye tüm açıklamaları ortaya koymuştur. Bugün hiçbir vatandaş kendi parasıyla konser dinleyemiyor. Biz bunu sağladığımız için bundan çok rahatsızlar. Ankara soruşturmalarının ayrı bir yeri var benim için. Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten.''