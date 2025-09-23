Son Mühür- ABD Başkanı Trump'la 25 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın tepkisini topladı.

''Çiftçi borç içinde kıvranıyor mazot gübre fiyatları altında eziliyor. Ttarladan kopuyor. Erdoğan ise Amerika ziyaretinde tek imzayla Amerikan pirincine bademine cevizi ve tütününe vergi muafiyeti tanıyor.'' hatırlatmasında bulunan Tanal,

''Devletin asli görevi kendi çiftçisini korumaktır ama bu karar Türk çiftçisini yok sayıp Amerikan çiftçisini zenginleştirmektir Bu adım milli tarımın tasfiyesidir Türkiye’nin gıda güvenliğinin yabancı ülkelere teslim edilmesidir.

Mazot gübre fiyatı altında ezilen çiftçisine sahip çıkmayan iktidar Amerika’ya taviz veriyor Bu karar milli ekonomiye ihanettir halkın gıda güvenliğini yabancı ülkelere teslim etmektir.'' mesajı verdi.



Diplomatik tavizlere kurban ediliyor...



Mahmut Tanal tepkisini,

''Türk çiftçisi borçla boğuşurken Amerikan çiftçisi kalkındırılmaktadır Türkiye’de tarım çökertilirken Amerikan çiftçisine pazar açılmaktadır Halkın gıda güvenliği diplomatik tavizlere kurban edilmektedir.

Çiftçisine sırtını dönen iktidar Amerikan çiftçisine kol kanat germektedir Bu karar Türk çiftçisine ihanettir Amerikan çiftçisine destektir Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almaktır.'' sözleriyle ifade etti.