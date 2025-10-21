Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve aralarında eski ABB bürokratları ile çeşitli şirket yöneticilerinin bulunduğu 14 sanık hakkındaki "nitelikli zimmet" suçlamasını içeren iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından davanın ilk duruşma tarihi belirlenecek.

Soruşturma sonucunda dev kamu zararı tespiti

Hazırlanan 59 sayfalık iddianamenin temelini, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin tevdi raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, Sayıştay incelemeleri ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu kapsamlı incelemeler sonucunda, ABB’nin gerçekleştirdiği 32 ayrı konser hizmet alımında, idarenin toplamda 154 milyon 453 bin 221,60 TL tutarında zarara uğratıldığı resmi olarak tespit edildi.

5’i tutuklu 14 şüpheli mahkeme önünde

Soruşturmanın geçmişi, 23 Eylül tarihinde yapılan gözaltı operasyonuyla başladı. Aralarında belediye eski bürokratları ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, başlangıçta "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5’i, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, soruşturmayı tamamlayarak tutuklu 5 ve tutuksuz 9 olmak üzere toplam 14 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianameyi düzenledi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, ABB’nin yüksek meblağlı konser harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları resmen mahkeme salonlarına taşınmış oldu. Yargılama süreci, kamuoyunun yakından takip edeceği bir nitelik taşıyor.