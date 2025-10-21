Son Mühür- Türkiye'nin merakla beklediği Mattia Ahmet Minguzzi davasından çıkan beraat kararları tartışılmaya devam ediyor.

Kartal Anadolu Adliyesi 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada yaşı 18'den küçük iki sanık önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ardından karar yasa gereği 24 yıl hapis cezasına çevrildi.

Diğer yine yaşı 18'den küçük İki sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ve tutuklu oldukları için tahliye karar verildi.

Sedat Peker'in devreye girmesiyle Menguzzi ailesinin avukatlığını üstlenen Ersan Barkın beraat kararlarına itiraz edeceklerini duyurmuştu.

İstanbul Başsavcılığı'nın da iki sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz edeceği ortaya çıktı.

Bu kararın bozulacağına eminim...



Mahkemeden çıkan beraat kararları karşısında tepki veren isimler arasında Sedat Peker de vardı.

''Halkın tamamından gelen tepkiler, mahkemenin iki kişiye ceza verirken diğer iki kişiye beraat kararı vermesinin, toplumun vicdanını derinden yaraladığını gösteriyor.'' hatırlatmasında bulunan Sedat Peker,

''Bu tür durumlar, halkın kendi adaletini sağlama içgüdüsünü tetikleyebilir.

Başsavcılığın karara itirazı, halkın tamamının söylediği gibi değerlidir ve yerindedir.

Değerli hukukçu, avukatım Ersan Barkın’ın belirttiği gibi, üst mahkemenin bu kararı bozacağından hiçbir şüphemiz yoktur.'' mesajı verdi.