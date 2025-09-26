Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından organize edilen konserlerdeki harcamalarla ilgili kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. “Görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarının dikkate alındığı belirtildi. Buna göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında ABB’nin eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanları, şube müdür vekilleri ve çeşitli organizasyon şirketlerinin sahipleri ile ortakları bulunuyor. Şüphelilerin, konser hizmet alımlarında usulsüzlük yaptıkları ve kamu zararına yol açtıkları iddia edildi.

Gözaltı ve sevk süreci

23 Eylül 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 14 kişi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.