Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Yapılan incelemelerde, 32 hizmet alımı üzerinden 154 milyon 453 bin liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

13 kişi gözaltında

Soruşturma çerçevesinde eski ABB yöneticileri ile organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Mülkiye müfettişleri, Sayıştay, MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda; konser ihalelerinin rekabete kapalı yürütüldüğü, ödemelerin piyasa fiyatlarının üzerinde gerçekleştiği ve bazı şirketlerin sahte adreslerle faaliyet gösterdiği iddia edildi.

MASAK raporunda, belediye tarafından ödenen ücretlerin yaklaşık yüzde 80’inin şirketlerde kaldığı, sanatçılara ise yalnızca yüzde 20’sinin ulaştığı kaydedildi.

ABB’den açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada Teftiş Kurulu’nun detaylı incelemesinde herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararına rastlanmadığını bildirmişti. Belediye ayrıca, Sayıştay denetimlerinde de olumsuz bir bulgu bulunmadığının altını çizmişti.

Sanatçılar ifade verecek

Bilirkişi raporunda yer alan sanatçı ödemelerindeki uyumsuzluk nedeniyle bazı sanatçıların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.