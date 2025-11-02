Türkiye’nin yerli ulaşım platformu TAG, dijital güvenliği ve milli teknoloji üretimini ön plana çıkaran yeni büyüme vizyonunu açıkladı. Martı çatısı altında faaliyet gösteren TAG’ın, hem teknolojik altyapısını hem de bilgi güvenliği sistemlerini yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “TAG, ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan, dijital güvenliği önceliklendiren ve rekabetçi bir pazar yapısına katkı sunan milli bir alternatif olarak konumlanıyor. Batı sermayesinin Türkiye’nin ulaşım altyapısı ve vatandaş verilerine ilgisi artarken, Martı halka açık yapısıyla küresel yatırımı Türkiye’ye taşıyor, bu yatırımı yerli teknolojiye ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine dönüştürüyor.” denildi.

TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yerli teknolojinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Her ülkenin kendi ulaşım sistemi vardır; Rusya’nın Yandex’i, Çin’in Didi’si, Endonezya’nın Gojek’i, Singapur’un Grab’i, Hindistan’ın Ola’sı gibi... Biz de Türkiye’de olmayan bir sistemi kendi mühendislerimizle geliştirdik. Global yatırımı ülkemize getiriyor, teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Bu ülke insanının seyahat verileri içeride kalmalı, yatırım sermayesi sömürülmemeli, siber güvenlik tehdit edilmemeli.”

TAG’ın, Türkiye’de geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde kullanıcı verilerini yurt içinde tutan sayılı ulaşım sistemlerinden biri olduğu vurgulanıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde bölgesel genişleme planlarını da yine yerli mühendislik desteğiyle sürdürmeyi hedefliyor.