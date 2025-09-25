Son Mühür- 2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 27 Ağustos’ta resmen boşanarak 9 yıllık evliliklerini sonlandırdı. İkiz kızları Lina ve Alin’in velayetini birlikte paylaşan çift, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.

Ayrılık sinyalleri geçen yıl gelmişti

Geçtiğimiz yıl boşanma söylentileriyle gündeme gelen çift, uzun süre iddiaları reddetmişti. Sosyal medyada birlikte paylaşımlarının azalması dikkat çekerken, “evlerini ayırdılar” haberleri çıkmaya başlamıştı. Sonunda Pelin Akil, “Kızlarımız için bir arada olacağız ama karı koca olarak yollarımızı ayırdık” sözleriyle ayrılığı doğrulamıştı.

Nişantaşı’nda kızlarıyla görüntülendi

Boşanma sonrası ilk kez objektiflere yansıyan Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Nişantaşı’nda dondurma alırken görüntülendi. Altan’ın keyifli anları kameralara yansırken, yanında bulunan gizemli kadın sorusu üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Panikleyen Altan’dan açıklama

Kadın hakkında yöneltilen sorular karşısında kısa süreli panik yaşayan oyuncu, kaçamak cevaplarıyla dikkat çekti. Daha sonra açıklama yapan Altan, “Çocukların bir arkadaşı, bizim de ailecek görüştüğümüz Merve Hanım” diyerek durumu netleştirdi.