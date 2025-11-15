Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hatay’da akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden şiddetlenen yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

H A T A Y D A S A G A N A K C A D D E V E S O K A K L A R G O L E 1016294 301508

Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yağışla birlikte ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları suyla doldu. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

H A T A Y D A S A G A N A K C A D D E V E S O K A K L A R G O L E 1016293 301508

İş yerlerini su bastı

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerinin içini su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA