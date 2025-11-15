Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hatay’da akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden şiddetlenen yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yağışla birlikte ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları suyla doldu. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

İş yerlerini su bastı

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerinin içini su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.