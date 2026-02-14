Trabzonspor'un kalesini koruyan Andre Onana için yaz transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester United yönetimi sezon sonunda tecrübeli kaleciyle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu gelişme, Trabzonspor'un gelecek sezon planlamasında Onana'yı bonservisiyle kadrosuna katması için önemli bir fırsat doğurdu.

MANCHESTER UNITED'DAN AYRILIK KARARI

İngiliz basınında çıkan raporlara göre; Manchester United, Andre Onana'nın kiralık süreci tamamlandıktan sonra takıma dönmesini planlamıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın kalede yeni bir değişime gitmeyi hedeflediği ve Kamerunlu file bekçisini elden çıkarmak istediği belirtildi.

Bu karar, Trabzonspor yönetimi için transferde yeni bir kapı araladı. Bordo mavili ekibin, sezon sonunda İngiliz kulübüyle masaya oturarak oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor. Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Onana, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak güven verdi.

ANDRE ONANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Andre Onana 2 Nisan 1996 tarihinde Kamerun'un Nkol Ngok kentinde doğdu. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci futbol hayatına Samuel Eto'o Akademisi'nde başladı. Onana, 2010 yılında İspanyol devi Barcelona'nın altyapısına transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Profesyonel kariyerinin en parlak dönemini Hollanda'nın Ajax kulübünde geçiren Onana, burada sergilediği performansla Avrupa'nın sayılı kalecileri arasına girdi. Ajax ile lig şampiyonlukları yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tadan oyuncu, 2022 yılında İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı gösteren Kamerunlu eldiven, bu performansıyla 2023 yılında yüksek bir bonservis bedeliyle Manchester United'a imza attı.

İngiltere Premier Lig'de istikrarlı bir performans gösteremeyen Onana, sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. Kamerun Milli Takımı'nın da kalesini koruyan oyuncu, modern kalecilik anlayışı ve ayaklarına hakimiyetiyle tanınıyor.