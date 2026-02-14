Çok yönlü oyun yapısı ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Eskihellaç, sol bek, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabilen nadir oyunculardan biri. Alt liglerden Süper Lig'e uzanan kariyer hikayesi, azim ve istikrarın simgesi olarak gösteriliyor.

Mustafa Eskihellaç'ın hayatı ve kariyeri

Mustafa Eskihellaç, 5 Mayıs 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan oyuncu, 1.75 metre boyunda ve sağ ayaklı bir futbolcudur.

Futbol kariyerine Çağlayanspor altyapısında başlayan Eskihellaç, 2009-2015 yılları arasında Düzyurtspor altyapısında forma giydi. Genç yaşta gösterdiği performansla gelecek vadeden bir yetenek olduğunu kanıtladı ve 2015 yılında profesyonel kariyerine adım attı.

Forma giydiği takımlar

Mustafa Eskihellaç, kariyeri boyunca birçok farklı kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunda Düzyurtspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Süper Lig'e ilk adımını attı. İlk profesyonel maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

Bu süreçte kiralık olarak Elazığspor (2019) ve Boluspor (2020) formalarını da giyen Eskihellaç, asıl çıkışını Gaziantep FK döneminde yaptı. 2022-2024 yılları arasında Gaziantep'te sergilediği hücum katkısı ve istikrarlı performans, onu Süper Lig'de aranan bir isim haline getirdi.

2024-25 sezonunun kış transfer döneminde ise memleketinin takımı Trabzonspor'a transfer oldu. Gaziantep FK'ye KDV dahil 15 milyon TL bonservis bedeli ödenerek 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Mevkisi ve oyun özellikleri

Eskihellaç'ın en belirgin özelliği çok yönlü bir oyuncu olması. Asıl mevkisi sol kanat olmakla birlikte sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu taktiksel esneklik, onu teknik direktörler için vazgeçilmez bir alternatif haline getiriyor.

Topla hızlı çıkış yapabilmesi, bire birde adam eksiltebilmesi ve çizgiye inerek orta açabilmesi en güçlü yönleri arasında. Kanat oyuncusu olmasına rağmen savunmaya da önemli katkı sunması, onun mücadeleci karakterini yansıtıyor.

Kariyer istatistikleri ve milli takım

Süper Lig kariyeri boyunca toplam 133 maçta görev yapan Eskihellaç, 7 gol ve 11 asist üretti. 2018 yılında Türkiye U20 takımının formasını giyen oyuncu, Toulon Turnuvası'nda 4 karşılaşmada görev aldı. Bahis soruşturması nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine de milli takıma davet edilen Eskihellaç, bordo-mavili formayı memleketinin gururu olarak taşımaya devam ediyor.