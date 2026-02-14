Galatasaray U19 takımında forma giyen genç santrforun, kulübün sunduğu profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi. 15 Mayıs 2026’da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta’nın bu tarihten sonra takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin genç oyuncu için devreye girdiği ve prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yakup Çınar’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’a gönderdiği e-postada Hakan Çağrı Balta ile ilgilendiklerini, oyuncu tarafıyla anlaşma sağladıklarını ve uygun görülmesi halinde yetiştirme bedelini ödeyerek kadroya katmak istediklerini bildirdi.

Olay TFF'ye taşındı