Son Mühür - Galatasaray altyapısında oynayan 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta ile ilgili yaşanan gelişme, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ettiğini duyurdu.
Takımdan ayrılacak
Galatasaray U19 takımında forma giyen genç santrforun, kulübün sunduğu profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi. 15 Mayıs 2026’da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta’nın bu tarihten sonra takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi.
Ezeli rakiple prensipte anlaştı
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin genç oyuncu için devreye girdiği ve prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yakup Çınar’ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’a gönderdiği e-postada Hakan Çağrı Balta ile ilgilendiklerini, oyuncu tarafıyla anlaşma sağladıklarını ve uygun görülmesi halinde yetiştirme bedelini ödeyerek kadroya katmak istediklerini bildirdi.
Olay TFF'ye taşındı
Galatasaray yönetiminin söz konusu e-postaya sert bir yanıt verdiği ve ardından Fenerbahçe’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ettiği öğrenildi. U19 takımında bu sezon 21 maçta 6 gol kaydeden Hakan Çağrı Balta’nın geleceğiyle ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.