Trendyol Süper Lig’in 22. haftası, futbolseverlerin nefesini kesen bir Karadeniz derbisine ev sahipliği yaptı. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev randevuda Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Papara Park’ın büyülü atmosferinde oynanan ve beş gole sahne olan bu heyecan fırtınası sonunda sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirerek puanını 52’ye yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavili ekip ise 45 puanda kalarak üst sıralarla arasındaki farkın açılmasına engel olamadı.

Fırtına hızlı başladı, Kanarya çabuk cevap verdi

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarından itibaren her iki takım da ofansif bir karakter sergiledi. Mücadelenin 5. dakikasında Fenerbahçe, Asensio’nun hazırladığı pozisyonda Skriniar ile gole çok yaklaştı ancak savunmada Lovik’in kritik müdahalesi mutlak bir golü önledi. Bu tehlikeden hemen sonra atağa kalkan Trabzonspor, 6. dakikada aradığı golü buldu; Nwaiwu’nun savunma arkasına gönderdiği uzun pası iyi kontrol eden Ernest Muçi, kalesini terk eden Ederson’un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak tribünleri ayağa kaldırdı. Ev sahibinin gol sevincine karşılık 15. dakikada geldi; İsmail Yüksek’in pasıyla buluşan Talisca, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla kaleci Onana’yı mağlup ederek skora dengeyi getirdi.

Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, Onuachu eşitliği sağladı

Beraberlik golünden sonra oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, baskısını artırarak 34. dakikada üstünlüğü yakaladı. Orta alanda Pina’nın kaptırdığı topu hızlı bir atağa dönüştüren İsmail Yüksek, pasını Asensio’ya aktardı; İspanyol yıldızın bekletmeden gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak pes etmeyen Karadeniz ekibi, ilk yarının bitimine dakikalar kala bir kez daha sahneye çıktı. 43. dakikada sol kanattan Lovik’in yaptığı adrese teslim ortaya ceza sahası içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu yerden sektirerek ağlara gönderdi ve takımların soyunma odasına 2-2’lik eşitlikle gitmesini sağladı.

İkinci yarıda Asensio galibiyeti getirdi

Mücadelenin ikinci devresine adeta golle başlayan taraf sarı-lacivertliler oldu. 48. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topu iyi saklayan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı geriden gelen Asensio’nun önüne bıraktı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Asensio, kalenin soluna yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırarak skoru 3-2’ye taşıdı. Maçın son bölümlerinde Trabzonspor, beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenirken 80. dakikada Ernest Muçi ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi; yetenekli oyuncunun ceza sahasına kadar sürdüğü topta yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

Zirve yolunda puan farkı kapandı

Hakemin son düdüğüyle birlikte sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e indirerek şampiyonluk yarışında "ben de varım" dedi. Gelecek hafta sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken; Trabzonspor ise deplasmanda Gaziantep FK karşısında yara sarmaya çalışacak. Papara Park’ta sergilenen bu üst düzey mücadele, taktik disiplini ve gol düellosuyla Trendyol Süper Lig’in unutulmaz maçları arasındaki yerini aldı.

