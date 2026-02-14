Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverler, Karadeniz’in büyülü atmosferinde hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye tanıklık ediyor. Papara Park’ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, müsabakanın ilk devresinde sergiledikleri yüksek tempo ve karşılıklı gollerle tribünleri adeta büyüledi. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği dev derbinin ilk 45 dakikası, her iki takımın da geri adım atmayan futboluyla 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Sahadaki taktik savaşı ve oyuncuların hırsı, ikinci yarı öncesi heyecanı zirveye taşıdı.

Karşılıklı gollerle erken başlayan fırtına

Mücadelenin henüz ilk dakikalarından itibaren taraflar ofansif bir kurguyla sahada yer aldı. Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe, Asensio’nun sağ kanattan geliştirdiği akınla gole çok yaklaştı ancak Skriniar’ın vuruşunda Lovik topu çizgiden çıkararak kalesinde devleşti. Bu tehlikeden hemen sonra, 7. dakikada Pina’nın savunma derinliğine gönderdiği uzun pası iyi değerlendiren Muçi, klas bir aşırtma vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi. Ancak Fenerbahçe’nin cevabı gecikmedi; 14. dakikada İsmail Yüksek’in asistiyle ceza sahasında topla buluşan yıldız oyuncu Talisca, kaleci Onana’nın solundan topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

Sahada taktik savaşı ve skordaki iniş çıkışlar

Maçın orta bölümlerinde Trabzonspor, özellikle kanat organizasyonlarıyla rakip kalede baskısını artırdı. Pina’nın sağ taraftan yaptığı adrese teslim ortalarda Onuachu, 28. ve 33. dakikalarda kafa vuruşlarıyla Ederson’u zorlasa da meşin yuvarlak ağlarla buluşmadı. Maçta dengenin bozulduğu an ise 35. dakikada geldi. Asensio’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sert ve düzgün bir vuruşla Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, deplasmanda üstünlüğü yakalamanın moralini sahaya yansıttı.

İlk yarının son sözünü Onuachu söyledi

Devrenin son bölümlerine girilirken ev sahibi Trabzonspor, beraberlik için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenmeye başladı. 43. dakikada sol kanatta topla buluşan Lovik’in ceza sahasına gönderdiği yüksek kavisli ortaya iyi yükselen golcü isim Onuachu, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi ve skoru 2-2 yaptı. Bu gol, hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de bordo-mavili ekibin soyunma odasına yüksek moralle gitmesini sağladı. İlk yarının son düdüğü çaldığında, tabela bu nefes kesen gol düellosunun sonucunu eşit olarak gösteriyordu.

Sertleşen oyun ve teknik heyetlerin hamleleri

Mücadelenin dozajı arttıkça hakem Halil Umut Meler sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe cephesinde golün ismi Talisca ve Guendouzi sarı kartla cezalandırılırken; Trabzonspor’da Augusto, kaleci Onana ve Lovik uyarılan isimler arasındaydı. Fatih Tekke ve Fenerbahçe teknik heyeti, yedek kulübesindeki Nwakaeme, Ozan Tufan, Fred ve Çağlar Söyüncü gibi hamle oyuncularıyla ikinci yarıda oyunun kaderini değiştirmek için taktik planlarını hazırladı. Her iki tarafın da galibiyet arzusuyla yanıp tutuştuğu derbinin ikinci devresi büyük bir merakla bekleniyor.