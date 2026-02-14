Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 3-2 boyun eğen Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, müsabakanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sahada sergilenen oyunun hakkının mağlubiyet olmadığını savunan tecrübeli teknik adam, taraftarları mutlu etmek adına çıktıkları bu kritik randevudan üzücü bir sonuçla ayrıldıklarını ifade etti. Maçın başlangıç evresindeki baskı stratejilerinin istedikleri verimliliğe ulaşmadığını kaydeden Tekke, öne geçmelerine rağmen savunma derinliğinde yaşanan anlık konsantrasyon kayıplarının ve karambol pozisyonlarının ağır bir bedeli olduğunu dile getirdi.

"Güçlü rakibe karşı cesur bir oyun sergiledik"

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularının hırs ve kazanma arzusunun en üst seviyeye çıktığını vurgulayan Fatih Tekke, mağlubiyete rağmen sahadaki duruştan memnun olduğunu belirtti. Fenerbahçe gibi ligin en iddialı kadrolarından birine karşı oyunun kontrolünü ele almaya çalışan ve sürekli ön alan baskısı kuran bir Trabzonspor izlettiklerini ifade eden Tekke, rakibin bulduğu üç isabetli şutun da ağlarla buluşmasının talihsizlik olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin ilk 15 dakikalık dilimi dışındaki genel performanstan razı olduğunu, ancak futbolun bazen ne yapılırsa yapılsın istenen sonucu vermeyen bir oyun olduğunu sözlerine ekledi.

Genç kadro ve "Anların" deneyimi vurgusu

Trabzonspor’un gelişim sürecinde olduğunu ve oyuncu grubunun ağırlıklı olarak genç isimlerden oluştuğunu hatırlatan Tekke, mağlubiyetin kendileri için sert ama öğretici bir ders niteliği taşıdığını ifade etti. Ligin başı olsa bu seviyedeki bir oyunun herkesi memnun edebileceğini savunan Tekke, maçın kaderini belirleyen "kritik anları" doğru yönetme konusunda henüz tecrübe eksikliği yaşadıklarını kaydetti. Hataların ağır maliyetleri olsa da ekibinin doğru yolda ilerlediğine olan inancını koruduğunu belirten başarılı hoca, en kısa sürede toparlanıp bir sonraki mücadeleye odaklanacaklarının altını çizdi.

Tribün desteği ve hakem yönetimine eleştirel bakış

Papara Park’taki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Tekke, bordo-mavili taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Mücadelenin teknik boyutunun yanı sıra hakem yönetimi ve Türk futbolunun genel yapısına dair de değerlendirmelerde bulunan Tekke, oyunun isimlere veya bütçelere göre değil, kurallara göre yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Hakemlerin kararlarının milyonlarca futbolseverin duygusal dünyası üzerinde büyük etkiler yarattığını hatırlatan Tekke, şeffaflık ilkesinin önemine dikkat çekerek tartışmalı pozisyonlardaki standart dışı yorumların camialarda farklı hissiyatlara yol açtığını belirtti.

"Hatalarımızı azaltıp kimliğimizi sahaya yansıtacağız"

Oyun felsefesini geliştirmekten vazgeçmeyeceklerini dile getiren Tekke, derbi özelinde yaşadıkları baskı sorunlarını ikinci plana geçerek çözdüklerini anlattı. Maçın belirli bölümlerinde sergiledikleri üstünlüğü gollerle taçlandıramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Tekke, hataları minimize ettikleri takdirde çok daha rahat galibiyetler alacaklarını savundu. Karşılaşmanın ardından hem kendi öğrencilerini hem de Fenerbahçeli oyuncuları sergilenen sert ve kaliteli rekabetten dolayı tebrik eden Fatih Tekke, mücadelelerinin sonuna kadar süreceği mesajıyla konuşmasını tamamladı.

