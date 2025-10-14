Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve 130 milletvekilinin açmış olduğu iptal davası, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

İptal davasının konusu ne?

CHP heyeti tarafından açılmış olan iptal davasının konusu; "27.12.2024 tarihli ve 175 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesiyle 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 729/BB maddesinin, 729/CC maddesinin 2 numaralı fıkrasının, 729/ÇÇ maddesinin 2 numaralı fıkrasının, geçici 1. maddenin 3 numaralı fıkrasında yer alan mevzuatta ibaresinin, 5 maddesiyle; ekli 1 sayılı listedeki kadro ve pozisyonların iptal edilerek Resmi Gazete'deki 2 numaralı Genel Kadro ve Usulü hakkında ekli ilgili cetvellerin Tarım ve Orman Bakanlığı bölümünden çıkarılmasının, ekli 2 sayıdaki kadroların ihdas edilerek 2 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 1 sayılı cetvele Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmesinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi" olarak dikkat çekti.