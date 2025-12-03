Anayasa Mahkemesi (AYM), çeşitli siyasi partilere ait mali denetim sonuçlarını içeren kararlarını Resmi Gazete'de yayımlayarak kamuoyuna duyurdu. Yüksek Mahkeme’nin incelemesine tabi tutulan partiler arasında As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi yer aldı. Bu partilerin belirtilen yıllara ait mali kayıtları, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında detaylı bir denetime tabi tutuldu. İncelenen dönemler ise Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi için 2019 yılı; Genç Anadolu Partisi için 2019 ve 2020 yılları; ve As Parti için 2023 yılı olarak açıklandı.

As Parti için kritik karar: Suç duyurusu ve hesabın reddi

Anayasa Mahkemesi’nin mali denetim sonuçlarında en çarpıcı karar, As Parti hakkında alındı. Yüksek Mahkeme, As Parti’nin 2023 yılı hesaplarında ciddi usulsüzlükler tespit etti. Karara göre, parti yönetiminin Anayasa Mahkemesine karşı hesap verilebilir bir kayıt ve belge düzeni oluşturmadığı, bununla birlikte hesabın dışında gelir ve gider işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Daha da önemlisi, partinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemlerinin olduğu tespit edildi.

Bu tespitler neticesinde AYM, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri uyarınca, partinin sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Ayrıca, As Parti genel merkez hesabının gereği gibi denetiminin gerçekleştirilememesi nedeniyle, partinin 2023 yılı kesin hesabının kabul edilmesinin kanunen mümkün olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Diğer partilerin hesapları uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, mali denetimi tamamlanan diğer siyasi oluşumların hesapları hakkında ise olumlu kararlar verdi. Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin belirtilen yıllara ait mali kayıtları incelendi.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna oybirliğiyle hükmetti. Böylece, adı geçen diğer siyasi partilerin mali tabloları, AYM nezdinde onaylanmış oldu.