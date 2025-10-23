Son Mühür - Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan düzenleme ile yıllık 47 bin TL olarak belirlenen kira gelirine yönelik vergi muafiyetinin kaldırılacağı ifade edilmiş ve uygulamanın tüm konutları kapsayacağı iddia edilmişti. Ancak, Ekonomim'de yer alan habere göre, ev sahiplerinin tepki gösterdiği bu düzenleme sadece çok yüksek ve çok düşük kira gelirlerine uygulanacak.

Ek vergi ödeyecekler

Yapılan düzenleme ile aylık kira geliri 7 bin 800 TL’nin altında olan ev sahipleri, bu taşınmazlar için vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Benzer şekilde, aylık kira tutarı 94 bin TL’nin üzerinde olan daireler için de aynı uygulama geçerli olacak. Ancak, bu iki sınırın arasında kalan kiralar için herhangi bir değişiklik yapılmayacak.