Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa FK, 11’inci dakikada Mertcan Açıkgöz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan İzmir temsilcisi, 64’üncü dakikada İbrahim Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Skoru belirleyen gol yine Mertcan’dan

Golden yalnızca üç dakika sonra sahneye yeniden çıkan Mertcan Açıkgöz, 67’nci dakikada ağları havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aliağa FK sahadan üç puanla ayrıldı.

Aliağa FK üst sıralara göz kırptı

Bu sonuçla Aliağa FK, deplasmanda bu sezonki ilk galibiyetini alırken toplam puanını 12’ye yükseltti. Sarı-siyahlılar, elde ettikleri seriyle üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Somaspor çıkış arıyor

Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Somaspor ise ligin 6’ncı haftasında 5’inci yenilgisini aldı ve yalnızca 1 puanda kaldı. Manisa temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için önümüzdeki haftalarda galibiyet arayışını sürdürecek.