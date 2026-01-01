Amsterdam Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Vondelkerk Kilisesi’nde saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, aradan geçen yaklaşık 7 saate rağmen söndürülemedi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasının güçleştiği bildirildi.

Elektrik kesildi, tahliyeler yapıldı

İtfaiye ekiplerinin güvenliği gerekçesiyle Vondelstraat ile Amstelveenseweg arasında bulunan yaklaşık 90 hanede elektrik kesintisi uygulandı. Yoğun duman nedeniyle çevrede yaşayanlara evlerine dönmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

Rüzgârın etkisiyle kıvılcım ve yanan parçaların çevreye savrulduğu, kilise çevresindeki çok sayıda konutun tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.

Donanma en büyük vinçle müdahale etti

Yangının uzun sürebileceği değerlendirilirken, Hollanda Donanması’nın ülkenin en büyük vinciyle söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Yangının kilisenin çatısına yayıldığı, çatıdan parçaların koptuğu bildirildi. Tahliye edilen kişilerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği aktarıldı.

Duvarlar ayakta kaldı

Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemede, kilisenin duvarlarının ayakta kaldığı ve daha fazla çökme riskinin bulunmadığı belirtildi. 1872 yılında inşa edilen tarihi kilise, farklı cemaat ve kuruluşların etkinliklerine ev sahipliği yapıyordu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda genelinde yılbaşı olayları

Öte yandan, Hollanda’nın birçok kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında çeşitli yangınlar ve olaylar yaşandı. Kamu yayıncısında yer alan haberlerde, yasak olmasına rağmen havai fişek kullanımının sürdüğü, araç ve binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.

Olaylarda polisle çatışmalar yaşandığı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanmaların önemli bölümünü havai fişek nedeniyle gözlerinden yaralanan çocukların oluşturduğu aktarılırken, gelecek yıl havai fişek kullanımının ülke genelinde tamamen yasaklanmasının beklendiği ifade edildi.