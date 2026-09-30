Son Mühür- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık sektörünün nereye gittiği, İzmir’deki diş hastanesinin mühürlenmesi ve daha fazlası hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğruyol son günlerde ortaya çıkan hastanedeki usulsüzlüğe karşı “Memur arkadaşımız bir işte bir eksik yapmış ama ne yaptığını bilmiyorum” diyor. Ama o işlemle ilgili hastane müdürü olan arkadaşımız önce görüşüyor arkadaşla, daha sonra bir memura talimat veriyor. Memur o arkadaşı arıyor. Hastanenin IBAN numarasını veriyor. “Kızın eline al bu IBAN numarasını” diyorlar. “518 lira mı neydi” diyorlar. “Bunu bankaya öde, gel.” Kız da gidiyor. “Yüz göz olmamak adına ödeyip geliyor.” “Niye ödedin?” diyorum. “Yüz göz olmamak için” diyor.

Bu devlet memurunda hata olabilir ama devlet memurluğunda her şey yazıya dökülmelidir. Yazıya dökülmeden hiç bir memura “Git, şu parayı öde” diyemezsin. Bu parayı öde derseniz bunun önce tespit edilmesi lazım. O tespit edildikten sonra Tunç Bey'le ilgili bir işlem var, bu yanlış yapılmış. “Niye yanlış yaptın?” dersin, yazılı olarak sorarsın. O cevabını verir. Onun üzerinden ilerlersin. Bir kamu zararı varsa onu ödersin.

Ama bu, bir vatandaşın hastanede, ameliyathanede, engelli ve diş fobisi olan vatandaşlara genel anestezi ile diş tedavisi yapılıyor. Bununla ilgili de Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Orada tahliller yapılıyor. Onunla ilgili ödeme bu. Çekip o parayı öde denmiş, o da ödemiş” ifadelerini kullandı.

Ambulans kabinlerinde kamera!

“Kabinin içerisinde kameraların personel takibinde kullanılması, hatta ses kaydına aldığı ifade ediliyor. Bu ifade edildiği zaman özel hayatın gizliliğine girer. O kabindeki iki ya da üç arkadaşın sonuçta kendi arasında konuşabilir, şakalaşabilir, giderken gelirken bunların kulağımıza gelen bilgilere göre bazı personellerin cep telefonlarının indirildiğine göre de bilgiler var. Bu kesinlikle yanlış. O kabin içindeki kameralardan ceza verilemez. Bununla ilgili çok yargı kararı var. Kabin içinde kamera ancak güvenlik gerekçesiyle, trafik kazasında, bir saldırı durumunda, kameranın açısı içerisinde ise kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Yeni doğan ambulansında sertifikalı personel!

Yeni doğan ambulanslarında görev yapan personelin görevlendirilme şekline de dikkat çeken Doğruyol, özellikle sertifikalı personel konusunda yaşananlara tepki göstererek “İzmir'de iki tane yeni doğan ambulans var. O iki tane yeni doğan ambulansında sertifikalı personeller var. Başka yere gönderilirken geçici görevler, daha bilmem nereden uzak ilçeden getiriyorlar. Sertifikasını oraya koyuyorlar. Neden sertifikadan dolayı böyle bir şey olamaz. Sizin sertifikalı çıkarlarınız ya da o arkadaşın oradaki menfaatlenmesi, o olaydan bir bebeğin hayatından çok daha mı önemli? Oradaki arkadaşlar söylüyor, o aletleri kullanmayı bilmiyor. ‘Bunu ne yapacağım?’ diyor. Bunu idareci arkadaşlar bazen hadlerini bana göre aşıyorlar” dedi.

Beydağ ve Kiraz'da neler oluyor?

Kiraz’daki sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Doğruyol, ilçede ultrason hizmeti veren bir hekimin Bayındır’a gönderilmesine tepki göstererek bunun Kiraz’daki vatandaşları mağdur ettiğini savunarak

“Kiraz'dan Bayındır İlçe Sağlık Müdürüne sevk edilen İbrahim Bey, aile hekimi uzmanı. Kiraz'da ultrasonların hepsini çekiyordu. Kiraz'da ultrasonu çekerek Kiraz halkına hizmet ediyordu. Acile gelen vatandaşların acil durumlarında çekiyordu. Buraya gelen vatandaşları çekiyordu. Oradaki gereksiz şeylerden dolayı siz bu arkadaşı, ‘Yok inceleme vardı, yok soruşturma vardı’ diye Bayındır'a sürerseniz siz kimi cezalandırıyorsunuz? İbrahim Bey şimdi Bayındır'da, çok rahat, sıkıntı yok ki. Siz Kiraz halkını cezalandırıyorsunuz.

Bunun haricinde Kiraz'dan her ultrasonun nakledilmesiyle ilgili devletin malına, mülküne zarar veriyorsunuz. O ambulansta her vatandaş oraya gittiği zaman ne oluyor? Doğal olarak yakıt yakıyor, personel mesaisi harcanıyor. Bunları hesap etmek zorundasınız” diye konuştu.

Bozyaka Hastanesi'nde son durum!

Bozyaka Hastanesi’nin son durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğruyol, hastanenin yeniden hizmete açılması için uzun bir süre gerekebileceğini belirterek mevcut sağlık yüküne şu sözlerle dikakt çekti:

“2025'in 22 Aralık'ında hasta alımını durdurdular. Hep söyledim, en az 5 yıl var. Yılda olacağını düşünmüyorum ama en az 5 yıl var. Gönlümüzden geçen, bir an önce oranın yapılması. Çünkü Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, halkın meşhur devlet hastanesi. Maalesef bu ülke kaldıramıyor. Orası ana baba günü.”