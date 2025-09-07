Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Mamuca Kavşağı’nda seyir halinde olan 26 E 2371 plakalı ambulans, iddiaya göre 26 FK 695 plakalı bir otomobilden yol istedi. Araçtakilerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü ve otomobil, ambulansı kilometrelerce takip etmeye başladı.

Şehir içinde tehlikeli anlar

Ambulans ekibi, araçtan kurtulmak için hızla seyretti ve birçok kez ters yöne girmek zorunda kaldı. Araç ise trafik kurallarını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Sağlık çalışanlarının defalarca kaza atlatmasına rağmen şüpheliler geri adım atmadı.

Başhekimliğe sığındılar

Çaresiz kalan sağlık ekibi, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne yöneldi. Şüpheliler, ambulansla birlikte kuruma giriş yaptı. İddiaya göre iki şahıs, sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulansa vurdu ve bağırarak tehditler savurdu. Korku yaşayan üç sağlık çalışanı, kapıları kilitleyerek kendilerini korumaya çalıştı.

Minibüs dolusu kalabalık kurumu bastı

Olay polise bildirildi. İddialara göre şüphelilerin çağırdığı bir minibüs dolusu kişi de kuruma geldi. Polis uyarısıyla dışarı çıkarılan grup, başhekimliğin kapısında beklemeyi sürdürdü.

Şüphelilerden biri gözaltına alınacağını öğrenince sağlık ekibinden özür dileyerek evine gitmek istedi. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Basın mensuplarının “Neden yaptınız?” sorusuna önce gülerek yanıt vermekten kaçınan şahıs, ardından “Benim özlük haklarıma saldırı var” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları görevine devam edemedi

Ambulansı kovalayan ve sağlıkçıların can güvenliğini tehlikeye atan şahıslar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıya uğrayan sağlık ekibi yaşadıkları şiddet nedeniyle görevlerine devam edemeyeceklerini açıkladı.