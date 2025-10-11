Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda gösteri ve müsabakaların yer aldığı bir dizi etkinlik düzenledi. Program, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran renkli görüntülere sahne oldu.

Spor salonunda coşkulu açılış

Yeni Bayburt Spor Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, yaptığı açılış konuşmasında sporun toplumları bir araya getiren evrensel bir güç olduğunu vurguladı. Köse, organizasyona katkı sağlayan sporculara, antrenörlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Farklı branşlarda yarışmalar

Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde basketbol 3 sayı yarışması, masa tenisi müsabakası, badminton yarışmaları, cimnastik, judo, güreş ve boks gösterileri gerçekleştirildi. Sporcular, izleyicilerden büyük alkış alan performanslarıyla yeteneklerini sergiledi.

Dostluk maçıyla final

Etkinlikler, protokol üyeleri arasında oynanan dostluk voleybol maçıyla sona erdi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu aile fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. Bayburt’ta sporseverler, Amatör Spor Haftası’nı dayanışma ve coşku içinde kutladı.