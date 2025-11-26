Bartın’ın Amasra ilçesinde, Kaleşah Mahallesi’nde Kaymakamlık binasına yaklaşık 150 metre mesafedeki bir inşaat alanında gece saatlerinde göçük meydana geldi.

Temel kazısı yapılan bölgede yaşanan çökme sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, risk teşkil eden bir apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Facia kıl payı atlatıldı

Edinilen bilgilere göre göçük, inşaat sahasında kimsenin bulunmadığı bir anda gerçekleşti. Olay sırasında çalışan işçi olmaması, olası bir faciayı önledi. Çökmenin hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ile kolluk kuvveti sevk edildi.

Apartmanda yaşayanlar sosyal tesislere yerleştirildi

Göçüğe yakın konumdaki bir apartman, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, Amasra Öğretmenevi ve Polis Evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi. Ekipler, çevredeki binalarda risk incelemelerine devam etti.

Killi toprağın kopması ilk inceleme bulguları arasında

Sahada yapılan ilk değerlendirmelerde, killi bir toprak tabakasının ana kütleden ayrılarak çöktüğü tespit edildi. Mühendislik ekiplerinin olayla ilgili detaylı zemin incelemesi ve teknik rapor hazırlığı sürüyor.

Kaymakam Çetin sahada inceleme yaptı

Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olayın ardından inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çetin, kurum müdürleri, mühendisler ve teknik personelle sahada toplantı gerçekleştirdi.

Alınan karar sonrası dolgu çalışmaları başlatıldı

Toplantıda, çökmenin yaşandığı alanın güvenlik amacıyla yeniden doldurulmasına karar verildi. Kararın ardından bölgeye çok sayıda iş makinesi ve kamyon yönlendirilerek dolgu ve güçlendirme çalışmalarına başlandı.