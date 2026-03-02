Son Mühür / Erkan Doğan - Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yekta Öncel görevini bırakırken, boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusu. Başhekim Vekili Doç.Dr. Kamil Yamak’ın da başhekimlikte ismi geçiyor. Bazı sendikaların Yamak’ın ismine karşı çıktığı ifade ediliyor.

Başhekim Öncel, veda mesajı yayınladı

Prof. Dr. M. Yekta Öncel, geçtiğimiz şubat ayında görevi bıraktığını açıklamıştı, Öncel, hastanenin web sitesinden yayınladığı mesajında,”Görevimden ayrılıyor olsam da sağlıkta nitelikli hizmet üretme ve akademik gelişime katkı sunma idealimi, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde üstleneceğim yeni görevimde de aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ve birlikte çalışma onurunu yaşadığım tüm yol arkadaşlarımın meslek hayatımdaki yeri her zaman müstesna kalacaktır” ifade edildi.

Hastanenin acil çözüm bekleyen altyapı sorunları var!

Başhekim V. Doç. Dr. Kamil Yamak’ın ismi kulislerde ‘başhekimlik’ makamı için geçiyor. Prof.Dr. Yekta Öncel’in ardından başhekimliğe vekaleten bakan Yamak’ın başhekim olarak atanıp atmayacağı da kulislerde konuşuluyor. Altyapı olarak birçok sorunu bulunan hastanede geçtiğimiz yıl Yoğun Bakım Servislerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yoğun bakım servisi acil tahliye edilmiş, entübe hastalar çevre hastanelerin yoğun bakım servislerine kaldırılmıştı.