Son Mühür / Atakan Başpehlivan Orta Doğu’da artan gerilimler, küresel piyasalarda güvenli liman talebini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli maden fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı.

Altındaki artış devam edecek mi?

Geçtiğimiz aylarda görece durağan bir seyir izleyen altın, bölgedeki askeri tansiyonun artmasıyla birlikte yatırımcı talebinde belirgin bir artış yaşadı. Piyasa uzmanları, küresel belirsizliklerin sürmesi halinde değerli metallerdeki yükseliş eğiliminin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğine işaret ediyor.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Altın uzun vadede çok iyi noktalara gelecektir

Altındaki son zamanlardaki yükseliş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve hafta sonundan bugüne 500 liraya yakın artış yaşandığını hatırlatan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altının gelecekte daha iyi noktalara geleceğini belirterek, “Bence insanlar bu panik havasından çıkmalılar, altın uzun vadede çok iyi noktalara gelecektir. Cuma günü altın 7304 lirayı gördü, bugün 7800 lirayı gördü yani hafta sonunda 500 liraya yakın artış yaşadı ve daha artış bekleniyor bunu kesinlikle söylüyorum.” diye konuştu.

“Altın gördüğü hiçbir yeri unutmaz”

Son olarak, geçen aylarda altının 8500 liraya yaklaştığını vurgulayan ve altının gördüğü yeri unutmadığını kaydeden Başkan Buyrukçu, kısa zaman içerisinde yine aynı noktalara gelinebileceğinin altını çizerek konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz aylarda altın 8500’lü rakamları gördü altın gördüğü hiçbir yeri unutmaz. Kısa zaman içerisinde yine aynı yeri görecektir diye düşünüyorum.”