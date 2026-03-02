Son Mühür/ Merve Turan- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, 23 Şubat – 1 Mart 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık trafik denetim ve kaza verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yoğun denetimlerin gerçekleştirildiği hafta boyunca kurallara uymayan binlerce sürücüye cezai işlem uygulanırken, kazaların büyük çoğunluğunun motosiklet kaynaklı ve gündüz saatlerinde yaşandığı dikkat çekti.

Denetimlerde hız ve emniyet kemeri ihlali ilk sırada

İzmir genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 29 bin 410 kişiye trafik idari para cezası uygulandı. İhlal türlerine bakıldığında, 4 bin 890 ceza ile "Hız İhlali" ilk sırada yer alırken, bunu 4 bin 265 ceza ile "Emniyet Kemeri Kullanmamak" takip etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer unsurlarda ise tablo şöyle şekillendi:

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı: 2.136 adet ceza

Koruyucu Tertibat (Kask vb.) Kullanmamak: 1.862 adet ceza

Kırmızı Işık İhlali: 1.474 adet ceza

Alkollü Araç Kullanımı: 217 adet ceza

Diğer Kural İhlalleri: 14.566 adet ceza



Yaralanmalı kazalar en çok gündüz yaşanıyor

Haftalık kaza istatistikleri, yaralanmalı kazaların %61 gibi büyük bir oranla gündüz saatlerinde meydana geldiğini ortaya koydu. Gece saatlerinde gerçekleşen kazaların oranı ise %39 olarak kaydedildi. Kazaların oluş şekilleri incelendiğinde, motosiklet kazalarının %56 ile ilk sırada yer alması, iki tekerlekli araçların trafikteki risk oranının yüksekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Motosiklet kazalarını %24 ile yaya kazaları ve %20 ile diğer kaza türleri izledi.

Yandan çarpma ve diğer ihlaller

İhlal şekillerine göre yapılan değerlendirmede, yaralanmalı kazaların %35’inin "Yandan Çarpma" sonucu oluştuğu görüldü. Kavşaklarda kurallara uyulmaması nedeniyle gerçekleşen kazalar (Kavşak İhlali) %12’lik bir paya sahipken, arkadan çarpma olayları %8, kırmızı ışık ihlalleri ise %2 oranında yansıdı. Kazaların %43 gibi önemli bir kısmı ise "Diğer İhlaller" kategorisinde sınıflandırılan hatalardan kaynaklandı.

Emniyetten "Kurallara uyma" çağrısı

İzmir Trafik Birimleri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaya, emniyet kemeri ve kask kullanımına azami özen göstermeye davet etti. Özellikle motosiklet sürücülerinin trafikte daha dikkatli olması ve diğer sürücülerin motosikletlileri fark etmesi konusunun hayati önem taşıdığı belirtildi.