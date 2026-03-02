Son Mühür- 27 Şubat-1 Mart 2026 tarihlerinde Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde gerçekleştirilen 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden İlknur Yalçın, önemli bir başarıya imza attı.

Altın madalyanının sahibi oldu

Balkan şampiyonasına 11 farklı ülkeden toplam 343 sporcu katılım gösterdi. İlknur Yalçın, +45 yaş kategorisinde Ferdi Kumite +75 Kg sınıfında mücadele etti. Rakiplerini geride bırakan Yalçın, turnuvayı birincilikle tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Karateye dönüş

Bir süre ara verdiği karateye tekrar başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlknur Yalçın, kazandığı madalyaların bu mutluluğu taçlandırdığını ifade etti. Şampiyona sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Yalçın, “Hazırlık sürecinde yanımda olan Türkiye Karate Federasyonu, milli takım antrenörlerim, takım arkadaşlarım ve antrenörlerim Bilal Gültekin ile Kudret Yüksel’e teşekkür ederim” dedi.