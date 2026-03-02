Son Mühür / İzmir’in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Maden’in mülkiyet değişimi sonrası patlak veren kriz, 11. gününde hızını artırdı. Özyeğinler grubunun madeni Çinli bir şirkete devretmesinin ardından ödenmeyen ücretler ve 450 milyon lirayı aşan alacakları için iş bırakan bin 243 maden işçisi, taleplerinin karşılanmaması durumunda üretime el koyarak madeni kendilerinin yöneteceğini ilan etti.

İşçiler bölgede eylemlerini sürdürüyor

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da bölgede yaptığı açıklamada işçilere seslendi. Aksu, “Tek bir işçinin ikna olmadığı sürece evet değiliz. Biz madenciyiz, bu madenler nasıl yönetilir biliriz. Madenci kendi ocağını da kendi sendikasını da ilçesini de yönetir. Madenci nasıl olur da kendi ocağını yönetir? Bunu küçümsemiyorlar, ciddiye alıyorlar. Buralar kamulaşacak, işçiler de yönetime ortak olacak, halk denetleyecek öyle kazanılır. Buradan birilerini zengin edip buradaki insanları köleleştirme peşindeyseniz işte bu insanlar başını kaldırdı. Dümenlerinizi biliyoruz. Size boyun eğmeyeceğiz. Kimse işçiye hakaret etmeyecek, herkes işçiye saygı gösterecek. Her birimizin onuru var. Onurumuzu şahsiyetimizi kimseye peşkeş çektirmeyiz” dedi.

Başkan Bodur o duyumu paylaştı

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Son alınan bilgilere göre, Özyeğinler duruma el koymuş. Tüm işçilerin maaşlarını ve haklarını ödeyecekler diye biliyorum. Bunula ilgili açıklama yapılacağını söylediler. Tabii bu bir duyum. Hissedarlardan bir tanesi ile görüştük. Şu anda işçi haklarıyla devretmişlerdi. Anlaşma geri alınarak tekrar işçilerin haklarını ödeyerek devredeceklermiş. İşçilerin haklarını ödediğinde tüm işçilerin işten çıkarılması gerekiyor. Tekrar başlamak isteyenler tekrar başvurabilecek” ifadelerini kullandı.

“Madenlerde sıkıntı büyük”

Bir direniş de Soma’da yaşanıyor. Torku Termik Santralinin kademeli olarak kapanacak olmasını protesto ve çıkarılan 87 işçinin yeniden işbaşı yapması için başlatılan eylemler devam ediyor. “Madenlerde çok büyük sıkıntı var” sözleriyle değerlendirmelerde bulunan Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “2035’e kadar fosil yakıtın biteceği onaylandı. Yavaş yavaş bunu tüketmenin peşindeler. Avrupa kaymağını yedi, posası bize kalacak diye bir şey yok. Biz de çalışalım, kaynaklarımızı kullanalım. En büyük sorunumuz Soma termik santrali. İşçileri işten çıkardılar. Biz emekçiden yanayız, emekçiler için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.