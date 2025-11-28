TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altınordu, deplasmanda Kastamonuspor’dan 7-1’lik tarihi bir yenilgi alarak üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

İzmir temsilcisi, 12 maç sonunda yalnızca 4 puanda kalarak grubun son sırasına geriledi. Ancak sahadaki ağır yenilgi kadar, yedek kulübesindeki eksiklikler de dikkat çekti.

Bahis soruşturması kadroyu çökertti

Sezon başında 25 kişilik kadroyla yola çıkan Altınordu’da, 7 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alması teknik ekibi zor durumda bıraktı.

Zaten dar olan kadro, cezalar sonrası iyice küçüldü ve takım Kastamonu deplasmanında yedek kulübesini bile tamamlayamadı.

Altınordu’nun ünlü altyapısı artık yok

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın kulübü devretme ve maliyeti düşürme planları doğrultusunda U19, U17, U16 ve U15 takımlarının tamamen dağıtılması, Altınordu’nun tarihindeki en önemli güç olan akademiyi işlevsiz hale getirdi.

Türkiye’nin en çok oyuncu yetiştiren kulüplerinden biri olan Altınordu, bu yüzden kendi altyapısından dahi takviye yapamaz hale geldi.

Bahis soruşturması sonrası TFF’nin amatör transfere izin vermesine rağmen birçok kulüp altyapısına yönelirken, Altınordu tarihte ilk kez bu avantajdan yararlanamadı.

Yedek kulübesi 10 kişi yerine 6 kişi

Her takımın sahaya 10 yedekle çıkma hakkı bulunmasına rağmen Altınordu, Kastamonu’ya sadece 6 yedek oyuncuyla gitti.

Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan ve henüz tam hazır olmayan Furkan Yöntem, mecburiyetten kulübede yer aldı.

Teknik direktör Ender Traş’ın 5 değişiklik hakkı bulunmasına rağmen yalnızca 3 oyuncu değiştirebilmesi de kadro darlığını gözler önüne serdi.

Eksikler listesi kabarık

Bahis soruşturmasından ceza alan Tugay, Hasan, Umut, Anıl, Mustafa, Arif Şimşir ve Uğur, Kastamonu maçında forma giyemedi.

Buna ek olarak:

Sercan kırmızı kart cezalısıydı,

Berat ise hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Altınordu’nun sahaya çıkabildiği bu dar kadro, 7-1’lik ağır yenilgiyi kaçınılmaz hale getirdi.

Altyapı kapanınca amatörden transfer hamlesi

Altyapının dağıtılmasıyla genç oyuncu çıkaramayan Altınordu, kaleci pozisyonundaki boşluk nedeniyle amatör bir takviyeye yöneldi.

Bahis soruşturmasında ceza alan kaleciler Arif Şimşir (3 ay) ve Umut Keseci (45 gün) sonrası, kulüp 18 yaşındaki Arda Mutlu ile sözleşme imzaladı.

Arda, 2022-23 sezonunda Altınordu U16 takımında oynamış, son resmi maçına 28 Ocak 2024’te Göztepe U17 formasıyla çıkmıştı. Genç kaleci Kastamonu deplasmanında 90 dakika yedek kulübesinde bekledi.