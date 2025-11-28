TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve 10 hafta sonunda yalnızca 2 puan toplayarak son sıraya demir atan Nazillispor, yarın liglere verilen iki haftalık bahis soruşturması arasının ardından yeniden sahaya dönüyor.

Siyah-beyazlı ekip, Eskişehir Anadolu Üniversitesi deplasmanında kritik bir puan mücadelesi verecek. Karşılaşma, Osmangazi Üniversitesi Sahası’nda saat 13.00’te oynanacak.

Yüksel Yeşilova yeniden takımın başında

Nazillispor yönetimi, kötü gidişatı durdurmak için teknik direktör değişikliğine giderek Yüksel Yeşilova’yı tekrar göreve getirdi.

Transfer yasağı nedeniyle sezon başında amatör statüde takviyeler yapan Nazillispor’da oyuncuların büyük bölümü bahis soruşturmasının kapsamında yer almadı. Soruşturmada yalnızca bir futbolcunun ceza almasıyla takımın kadro bütünlüğü korundu.

Tire 2021 FK, ağır cezaların gölgesinde Eskişehirspor'u ağırlıyor

Aynı grupta yer alan bir diğer Ege temsilcisi Tire 2021 FK, bahis soruşturmasının en ağır etkilenen ekiplerinden biri oldu. Tire’de 10 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verilmesi, takımın kadro yapısını sarstı.

Zor koşullara rağmen Tire 2021 FK, yarın güçlü rakibi Eskişehirspor’u ağırlayacak. Karşılaşma, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak.

Eskişehirspor’da amatör yapılanma cezaları sınırladı

Rakip Eskişehirspor’da da benzer şekilde sezon başında kadronun büyük ölçüde amatör oyunculardan kurulmuş olması, bahis soruşturmasını sınırlı etkiledi.

Kırmızı-siyahlı ekipte yalnızca iki futbolcu ceza aldı. Bu nedenle Eskişehirspor'un maç kadrosunda ciddi bir eksilme yaşanmadı.

Bahis soruşturması, ligi yeniden şekillendirdi

TFF’nin yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması, 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta takımların dengelerini önemli ölçüde değiştirdi.

Nazillispor ve Eskişehirspor, amatör ağırlıklı kadrolarıyla soruşturmadan en az etkilenen ekipler olurken; Tire 2021 FK gibi birçok takım ağır cezalardan dolayı kadro krizine girdi.

Haftanın en kritik maçları Ege ekiplerinde

Hem Nazillispor’un Eskişehir Anadolu Üniversitesi deplasmanı hem de Tire 2021 FK – Eskişehirspor müsabakası, düşme hattı ve orta sıralar adına belirleyici mücadeleler olacak.

Ege temsilcilerinin, iki haftalık aranın ardından nasıl bir geri dönüş yapacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.