TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 7’nci haftasında Altınordu, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında etkisiz bir performans sergiledi. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan mücadelede kırmızı-lacivertliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Beyoğlu Yeni Çarşı’dan erken gol

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 12’nci dakikada Berke Demircan’ın golüyle öne geçti. Bu golün ardından Altınordu oyunda dengeyi kursa da aradığı golü bulamadı. İlk yarı, Beyoğlu Yeni Çarşı’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son dakikalarda fark ikiye çıktı

Mücadelenin ikinci devresinde ev sahibi ekibin risk almasıyla birlikte boşluklar bulan Beyoğlu Yeni Çarşı, 86’ncı dakikada Alhan Kurtoğlu’nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca İstanbul temsilcisi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Altınordu düşme hattından çıkamadı

Bu yenilginin ardından İzmir temsilcisi Altınordu 3 puanda kalarak düşme hattında yer almaya devam etti. Beyoğlu Yeni Çarşı ise elde ettiği galibiyetle puanını 7’ye yükseltti ve nefes aldı.