Son Mühür / Yiğit Uzun- AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi, Balçova Termal Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partililere birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “100 yılda bir gelen lider” olarak tanımlayan Saygılı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmamız gerekiyor. 100 yılda gelen bir lider bize nasip oldu.” dedi.

“Birbirimizin altını oymayalım, safları sıklaştıralım”

İl Danışma Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan Bilal Saygılı, partililere iç disiplin ve birlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilatlara yönelik “iç cepheyi sık tutalım” vurgusunu hatırlatan Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bu ülke her zaman emniyet içinde olur. Cumhurbaşkanımızın ‘iç cepheyi tahkim altında tutalım, safları sıklaştıralım’ çağrısının anlamını çok iyi biliyoruz. Bu, birbirimizin altını oymayın, birbirinize tuzak kurmayın, safları sık tutun demektir. Eğer bu duruşu göstermezsek, vebali üzerimizdedir.”

“İzmir teşkilatı dimdik ayaktadır”

Saygılı, AK Parti İzmir teşkilatının Türkiye genelinde örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek şöyle konuştu:

“AK Parti teşkilatı, İzmir teşkilatı karşı tarafın her türlü saldırısına karşı dimdik ayaktadır. Yeter ki birbirimize düşmeyelim, yeter ki birbirimize karşı saygılı olalım. O zaman Rabbimizin yardımı da bizimle olur.”

“100 yılda gelen bir lider bize nasip oldu”

Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdıran Saygılı, onun Türkiye siyasetinde tarihi bir lider olduğunu vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmamız gerekiyor. 100 yılda gelen bir lider bize nasip oldu. Cumhurbaşkanımız güçlü ise Türkiye güçlüdür, AK Parti güçlüdür, dünya mazlumları güçlüdür.”

Yoğun katılım dikkat çekti

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Divan Heyeti ise şu isimlerden oluştu:

Divan Başkanı: Mustafa Esgin (Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı – Ege Bölge Başkanı)

Divan Başkan Yardımcıları: Zafer Işık (Önceki dönem Bursa Milletvekili), Rahmi Taştan (İzmir Teşkilat Başkanı)

Divan Kurulu Üyeleri: Emel Dalkıran (İl Kadın Kolları Başkanı), Mehmet Emin İçelli (İl Gençlik Kolları Başkanı), Aydın Pehlivan (Menemen Belediye Başkanı)

Katip Üye: Saadet Doğru (İzmir Teşkilat Başkan Yardımcısı)