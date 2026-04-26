TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu bir dönemi arkasında bırakan Altınordu, son haftalarda gösterdiği performansla ligdeki konumunu garantiledi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kepez Spor’u 4-2 yenerek ligde kalmayı sağlamlaştıran İzmir ekibi, sezonun kapanış maçında İnegölspor’u misafir etti.

Kırmızı-lacivertliler, maç içinde önde olup sonrasında geriye düşse de pes etmedi ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla ligi 35 puanla, düşme hattının iki basamak üzerinde 14’üncü sırada bitirdiler.

9 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup oldu

Sezonun ilk yarısında zorlu zamanlar geçiren İzmir temsilcisi, son haftalarda resmen şov yaptı. Oynadığı son 9 karşılaşmada yalnızca bir kez mağlup olan Altınordu, bu süreçte tam 20 puanı hanesine kazandırdı.

İç sahada 5’te 5 yapma fırsatını son anda kaybetseler de, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle biten 9 maçlık seri, kulübün ligde kalmasını belirlediler.

Kaleye defans oyuncusu geçti

İkinci yarıda Altınordu’da kaleci değişikliğinin ardından talihsiz bir sakatlık meydana geldi. Maça giren genç kaleci Efe Kaan Yıldız sakatlanınca ve takımın oyuncu değişikliği hakkı bitince, kaleye defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı geçmek zorunda kaldı.

Sahadaki sayısal farklılığı avantaja çevirmek istemeyen İnegölspor, Taha Recep Cebeci’yi oyundan çıkararak yarışa 10 kişi devam etme kararı aldı.

"Sonuçtan bağımsız olarak saygı kazandı"

Yapılan bu hamlenin sonrasında ardından Altınordu kulübü resmi bir açıklama yayımlayarak, "Eksik kaldığımız bölümde nezaket gösterip oyuncusunu kenara alan İnegölspor’a teşekkürü borç biliriz. Bugün sahada sonuçtan bağımsız olarak saygı kazandı" ifadelerine yer verdi.