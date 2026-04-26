Antik kentlerden Cittaslow ilçelerine, modern sahil yürüyüş yollarından tarihi camilere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan şehirde, görülmesi gereken pek çok nokta var. İzmir, hem bir günde merkez gezilebilecek hem de haftalarca sürebilecek bir keşif macerası sunan ender şehirlerden biri.

İzmir gezilecek yerler arasında ilk sırada Konak Meydanı

Şehir merkezinde gezi turuna başlamak için ilk durak Konak Meydanı. Saat Kulesi'nin görkemli silüetiyle ünlenen meydan, İzmir'in simgesi sayılıyor. 25 metre boyundaki Saat Kulesi, II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü için 1901'de yapıldı.

Meydanda Yalı Camii ve hemen yanında Kemeraltı Çarşısı bulunuyor. Kemeraltı'nın labirent gibi sokaklarında Kızlarağası Hanı, hediyelik eşya dükkanları ve İzmir lezzetleri sunan kahvehaneler keşfetmeyi bekliyor.

Alsancak ve Kordonboyu yürüyüş rotası

Konak'tan başlayan sahil yürüyüşü Pasaport ve Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerek Alsancak'a uzanıyor. Kordonboyu, denize sıfır kafeleri, atlı arabaları ve gün batımı manzarasıyla şehrin en sevilen sosyalleşme alanı.

Alsancak'ta tarihi taş binaların arasında uzanan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gazi Kadınlar Sokağı, gece hayatının kalbi. Atatürk Müzesi de Kordon üzerinde önemli kültürel duraklardan.

Tarihi Asansör ve Agora Ören Yeri

Karataş semtindeki Tarihi Asansör, 1907 yılında yaptırılan bir İzmir simgesi. Yukarı çıkıldığında körfez manzarasıyla kahve içilebilen restoran ziyaretçileri ağırlıyor. Konak'a yakın Agora Ören Yeri ise antik dönemde toplantı alanı olarak kullanılan tarihi mekan.

Kadifekale, şehrin en yüksek noktasında panoramik İzmir manzarası sunuyor. Büyük İskender döneminden kalma kale, gün batımı izlemek için ideal noktalardan biri.

Çeşme, Alaçatı ve Şirince mutlaka görülmeli

Merkezden uzaklaşıldığında ilk uğrak yer Çeşme. Berrak denizi, marinası ve tarihi kalesiyle bilinen ilçe, Ege turizminin başkentlerinden. Yanı başındaki Alaçatı, taş evleri, begonvilli sokakları ve rüzgar sörfü olanaklarıyla son yılların gözdesi.

Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor ve Celsus Kütüphanesi cephesi tüm dünyada tanınan bir simge. Yakındaki Şirince köyü meyve şarapları ve taş evleriyle dikkat çekiyor. Seferihisar ise Türkiye'nin ilk Cittaslow yani sakin şehir unvanını alan ilçesi olarak telaşsız bir tatil sunuyor.

Foça, Urla ve Birgi köyü

Foça, antik liman atmosferi ve fok balıklarıyla biliniyor. Urla, zeytinyağı kültürü, sanat sokağı ve antik Klazomenai kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Ödemiş'e bağlı Birgi köyü ise Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran UNESCO geçici listesindeki yerleşim olarak gezginleri davet ediyor.