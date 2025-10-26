TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu Futbol Kulübü, evinde Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İzmir ekibi, bu sezon gösterdiği performansla geçen yıl Play-Off yarı finaline kadar yükseldiği başarılı tablonun çok uzağında kaldı. Ligin ilk dokuz haftası geride kalmasına rağmen henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-lacivertliler, bu kötü gidişatın sonucunda kendilerini düşme hattının zorlu koşullarında buldu. Oynanan 9 müsabakada yalnızca 4 beraberlik elde edebilen Altınordu, geri kalan 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılarak büyük bir puan kaybı yaşadı. Kulübün içinde bulunduğu bu zorlu süreç, camiada ciddi endişelere neden oldu.

İç sahada kabus devam ediyor

Altınordu’nun bu sezonki başarısızlığında en çok dikkat çeken unsur, iç saha performansı oldu. Takımın topladığı toplam 4 puanın sadece 1’ini kendi evinde oynadığı maçlardan çıkarabilmesi, taraftarın tepkisini çeken temel nokta olarak öne çıktı. Kendi seyircisi önünde çıktığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Altınordu, evinde adeta puana hasret kaldı. İç sahada beklenen desteği puana dönüştürememek, takımın genel sıralamadaki konumunu daha da kötüleştirdi.

Deplasman tesellisi yetmiyor

İzmir temsilcisi, deplasmanlarda kısmen daha dirençli bir görüntü çizse de, bu durum galibiyet hasretini dindirmeye yetmedi. Dış sahada oynadığı maçlardan 3 kez beraberlikle ayrılan kırmızı-lacivertliler, bu beraberliklerle hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Ancak deplasmanda alınan bu puanlar, takımın düşme hattından kurtulması için yeterli ivmeyi sağlamakta yetersiz kaldı. Geçtiğimiz sezonki başarılı kadronun dağılmasının ardından bu sene kurulan yeni kadronun bir türlü istenen kimyayı yakalayamaması ve teknik heyetin arayışları, İzmir ekibinin geleceği hakkında ciddi endişeler yaratıyor. Taraftarlar, Play-Off potansiyelinden düşme korkusuna sürüklenen takımlarının bir an önce toparlanmasını ve kötü gidişata son vermesini bekliyor.