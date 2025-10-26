Son Mühür/ Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Türkiye’nin uzun süredir kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önemli ve tarihi bir eşiğin aşıldığını duyurdu. PKK’nın Türkiye içindeki unsurlarının yanı sıra, Irak ve Suriye dâhil olmak üzere bölgedeki tüm silahlı ve yasa dışı yapılanmalarının feshedilmesi ve silah bırakma sürecine dair son gelişmeleri değerlendiren Bursalı, bu kararın milli birlik ve güvenlik hedeflerinin somut bir sonucu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güvenlik ve istikrar hedefleri doğrultusunda iç cephesini tahkim ederek yürüttüğü bu sürecin, ülkenin huzurunu kalıcı olarak teminat altına alacak nitelikte olduğunu vurguladı.

“Çekilme kararı, devlet iradesinin ve kararlılığın eseridir”

Milletvekili Bursalı, yaptığı açıklamada, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklamaların, "Terörsüz Türkiye" yol haritasında kaydedilen ilerlemenin en belirgin göstergesi olduğunu kaydetti. Bursalı, terör unsurlarının ülke sınırları dışına çekilmesi ve silah bırakmaya dair sergilenen bu kararlılığın, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini tam anlamıyla sağlayacak gelişmeler olduğunu belirtti. Bu tarihi sürecin oluşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek siyasi iradesinin kilit rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin stratejik-politik zemin oluşturan tarihi çağrısıyla birlikte bu sürecin bir devlet politikasına dönüştüğünü ve coğrafyadaki tüm tehditlere karşı güçlü bir yanıt verildiğini vurguladı.

TBMM sürecin demokratik dayanağı oldu: Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sürecin demokratik meşruiyetini ve gücünü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışmalarından aldığını dile getirdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Meclis çatısı altında yürüttüğü yapıcı çalışmaların, bu sürecin en güçlü demokratik dayanağını oluşturduğunu ifade etti. Farklı siyasi partilerden gelen üyelerin katkılarıyla yürütülen bu çalışmaların, sürecin yegâne siyasal öznesinin milli irade olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bursalı, terörün milletin ayağında yıllardır pranga olduğunu hatırlatarak, terörün tamamen ortadan kalkmasıyla Türkiye’nin yeni ve refah dolu bir dönemin kapılarını aralayacağını kaydetti. Bundan sonraki aşamada, fesih ve silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesinin, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacağını belirterek sözlerini tamamladı: "Türkiye, terörden tamamen arınmış, kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmiş güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir."