TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor bir sezon geçiren Altınordu, deplasmanda Karacabey Belediyespor’a 2-1 mağlup olarak kümede kalma yolunda ağır bir darbe daha aldı. Sezonun 2. haftasından bu yana düşme hattından çıkamayan İzmir temsilcisi, ligdeki kötü gidişini sürdürdü.

Kritik maçta talihsiz gol

Karacabey’de oynanan karşılaşmada kırmızı-lacivertli ekip, 43. dakikada Yılmaz’ın kendi kalesine gönderdiği top sonrası 1-0 geriye düştü. İlk yarının son bölümünde gelen bu golle soyunma odasına dezavantajlı giren Altınordu, ikinci yarının başında da kalesinde bir gol daha gördü. Ev sahibi ekip 53. dakikada farkı ikiye çıkararak üsünlüğünü pekiştirdi.

Arif’ten bir penaltı kurtarışı daha

Altınordu’da kaleci Arif, 55. dakikada kullanılan penaltıyı kurtararak takımının farkı üçe çıkarmasını önledi. Tecrübeli file bekçisi bu müdahalesiyle sezon boyunca kurtardığı penaltı sayısını yediye yükseltti.

Kerim’in golü yeterli olmadı

İzmir temsilcisi, 63. dakikada Kerim’in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol bulamayan Altınordu, sahadan puansız ayrıldı.

Gözler Karaman FK maçında

Son haftalarda galibiyete hasret kalan kırmızı-lacivertlilerde kötü seri 8 maça çıktı. 15 puanda kalan Altınordu, haftayı 18. sırada tamamladı. İzmir ekibi, ligde perşembe günü sahasında düşme hattındaki rakiplerinden Karaman FK’yı konuk ederek kümede kalma umutlarını sürdürmeye çalışacak.