2’nci Lig Beyaz Grup’ta Altınordu, ilk 3 haftada Erbaaspor’la 1-1 berabere kalıp, İskenderunspor’a 4-0 ve 24Erzincanspor’a 1-0 mağlup olarak son sıraya yerleşti. İzmir temsilcisi, yarın Adana 01 FK deplasmanında çıkış arayacak.

Maç, Ali Hoşfikirer Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve Göktan Demeli tarafından yönetilecek.

Kadroda kritik eksikler ve dönüşler

Altınordu’da tedavisi süren Furkan Yöntem maçta forma giyemeyecek. U17 Milli Takımı’ndan dönen Bilal ve yeniden kadroya dahil edilen Keni Var, karşılaşmada görev yapabilecek. Kırmızı-lacivertliler, 5 puanla 4’üncü sırada bulunan Adana ekibine ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor.

Geçen sezon ligde Adana 01 FK’ya deplasmanda 2-0 yenilen ve evinde 2-0 mağlup olan Altınordu, Play-Off’ta seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 üstünlük sağlayarak tur atlamıştı.

Gurbetçi Alper Emir Aksoy Altınordu’da

Altınordu, savunmaya Alman ekibi Berliner AK 07’den 20 yaşındaki sol stoper Alper Emir Aksoy’u 1+1 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Kulüp, oyuncuyu “Altınordu’muza hoş geldin der, şanlı formamız altında başarılar dileriz” sözleriyle duyurdu.

Dış transferde daha önce Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız’la anlaşan İzmir temsilcisi, bu transferle 4’üncü takviyesini gerçekleştirmiş oldu.