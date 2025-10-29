Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşandı ve kısa vadeli yatırımcılar, elde ettikleri kârı farklı yatırım araçlarına yönlendirdi. Bunların başında konutun ardından otomobil piyasası geliyor. Altın yatırımcılarının son dönemde otomobile yönelmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor. Öncelikle altındaki hızlı düşüş, yatırımcılar arasında tedirginlik yaratarak gözlerini daha somut ve kısa vadede kazanç sağlayabilecek alanlara çevirmelerine neden oldu.

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte otomobil firmalarının sunduğu sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu eğilimi güçlendiriyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını doldurmamış ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talep belirgin şekilde arttı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sektör temsilcileri altın yatırımından çıkan paranın büyük bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini ifade ediyor. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlara yönelik kampanyalar, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca yıl sonu indirimleri ve 2026’da beklenen fiyat artışları da alım kararlarını hızlandırıyor.

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek şunları söyledi:

“Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir''