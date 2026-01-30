Son Mühür- Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için daha şahin bir ismi göreve getirebileceği yönündeki beklentilerle haftaya sert düşüşle başladı. Tarihi zirvelerin ardından gelen satışlar, değerli metallerde güçlü bir geri çekilmeye yol açtı.

Ons altında yüzde 5’e varan kayıp

Spot altın fiyatı gün içinde yüzde 5’e yaklaşan düşüşle ons başına 5.112 dolar seviyesine kadar geriledi. Sabah saatlerinde ise kayıp yüzde 3’ün üzerinde seyrederken ons altın 5.224 dolar civarında işlem gördü. Son işlemlerde düşüş yüzde 4’e yaklaşırken fiyat 5.183 dolar seviyesinde dengelendi.

Yaşanan geri çekilmeye karşın altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21’lik yükselişini korumayı sürdürüyor.

Kar satışları ve teknik düzeltme etkisi

Bir gün önce görülen tarihi zirvelerin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, piyasadaki satış baskısını artırdı. Analistler, yıl başından bu yana devam eden güçlü rallinin ardından teknik göstergelerin aşağı yönlü bir düzeltmeye işaret ettiğini belirtiyor.

5.000 dolar seviyesi gündemde

Piyasa değerlendirmelerine göre, 5.595 dolardan başlayan düzeltme hareketinin 4.963 dolar seviyesine kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.265 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 5.336–5.451 dolar aralığı yeni hedef bölge olarak izleniyor.

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, altının 5.000 dolar civarına doğru geri çekilmesinin ve bu seviyede yatay seyretmesinin mevcut boğa piyasası içinde olağan karşılanması gerektiğini ifade etti. Yardeni, dikkat çekici noktanın altının 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse düzeltme yapmadan yükselmesi olduğunu vurguladı.

Fed beklentileri ve dolar baskısı

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer, daha az güvercin bir Fed başkanı ihtimalinin, doların toparlanmasıyla birlikte altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını duyurması da piyasalarda satışları hızlandırdı.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson ise Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağı yönündeki söylentilerin özellikle Asya seansında altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Gümüşte de sert satış

Satış dalgası gümüş fiyatlarını da etkiledi. Ons gümüş yüzde 5’i aşan düşüşle 111,24 dolara kadar geriledi. Buna rağmen gümüş, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 56’lık yükselişini koruyor.

İç piyasada rekor hatırlatması

Ons altındaki önceki yükseliş, iç piyasada da etkisini göstermişti. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 liraya kadar çıkarak tarihi rekor seviyeye ulaşmıştı. Son küresel geri çekilmenin, iç piyasadaki fiyatlara nasıl yansıyacağı ise yakından izleniyor.