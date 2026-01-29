Son Mühür- Gün içinde yüzde 5’i aşan yükseliş yaşayan bakır, son aylarda temel metallerde hız kazanan yükseliş trendinin de lokomotifi oldu. Piyasalarda artan alımlar, bakırı yatırımcıların yeniden odağına taşıdı.



Arz dar, talep güçlü



Fiyatlardaki sert yükselişte, küresel bakır stoklarının hızla azalması ve üretim tarafındaki belirsizlikler etkili oldu. Bazı büyük madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları, piyasada arzın sıkılaşacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.



Talep cephesinde ise elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları, veri merkezleri ve altyapı projeleri öne çıkıyor. Enerji dönüşümü sürecinde bakırın stratejik önemi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.



Zayıf dolar da destekliyor



ABD dolarındaki zayıflama da bakır ve diğer emtia fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Doların değer kaybetmesi, bakırı dolar dışı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.



Piyasalarda temkinli iyimserlik



Uzmanlar, bu denli hızlı yükselişlerin ardından kısa vadede dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak mevcut arz-talep dengesi korunduğu sürece, bakır fiyatlarının yüksek seviyelerini koruyabileceği değerlendiriliyor.

Bakırdaki bu ralli, sanayi metallerinde yeni bir dönemin işareti olarak görülürken, küresel enflasyon ve üretim maliyetleri açısından da yakından izleniyor.