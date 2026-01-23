Yatırımcıların en çok sorduğu "Altın ve gümüş neden yükseliyor?" sorusunun cevabı, sadece ekonomik değil jeopolitik ve yapısal bir dizi faktöre dayanıyor. İşte Davos'tan yansıyan gelişmeler ve rekor fiyatların perde arkası...

Grönland krizi piyasaları neden sarstı?

2026 yılının en büyük jeopolitik şoku, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın satın alınması sürecinde Avrupa Birliği'ne yönelik uyguladığı sert tarife politikası oldu.

Trump'ın Grönland kontrolü için AB ülkelerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi tehdidi, küresel piyasalarda "risk-off" yani riskten kaçış modunu tetikledi. Yatırımcılar ABD ile AB arasındaki bu ekonomik savaş ortamında nakit paradan kaçarak en güvenli liman olan altına yöneldi.

Fed bağımsızlığı neden sorgulanıyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan siyasi soruşturmalar ve Fed'in bağımsızlığına dair artan endişeler, doların rezerv para birimi olarak güvenilirliğini sorgulatıyor.

Trump yönetiminin Fed politikaları üzerindeki artan etkisi, piyasada kontrolsüz enflasyon korkusunu körükledi. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere dünya genelindeki merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek için son 30 yılın en yoğun altın alımını gerçekleştiriyor.

Goldman Sachs, altının 2026 sonunda 5.400 doları rahatlıkla görebileceğini öngörüyor.

Gümüşü rekor fiyatlara taşıyan yapay zeka etkisi

Gümüş sadece bir değerli metal değil, aynı zamanda yapay zeka ve yeşil enerji devriminin en kritik hammaddesi haline geldi. Veri merkezleri ve gelişmiş çiplerde gümüş kullanımının artması, gümüşe olan endüstriyel talebi yüzde 55 seviyelerine taşıdı.

LBMA ve COMEX stoklarının son yılların en düşük seviyesine inmesi, arz açığı endişelerini tetikledi. Bu durum gümüşün altından bile daha hızlı yükselmesine neden oldu. Gümüş 2025'ten bu yana yüzde 150'den fazla değer kazandı.

Altın ve gümüşte yeni hedefler ne?

Analistler, altın ve gümüşteki yükseliş nedenlerinin 2026 boyunca değişmeyeceğini düşünüyor. Robert Kiyosaki gibi isimler gümüş için 200 dolar hedefini telaffuz ederken, bireysel yatırımcılar diplerden alım yapmaya teşvik ediliyor.

Ancak 23 Ocak itibarıyla yaşanan bu sert yükselişin ardından kısa süreli kâr realizasyonları görülebileceği konusunda uyarılar da yapılıyor.

23 Ocak 2026 güncel altın ve gümüş fiyatları

Metal Güncel Fiyat Hedef Fiyat (2026 Sonu) Ons Altın ~5.000 USD 5.400 USD (Goldman Sachs) Ons Gümüş ~100 USD 200 USD (Robert Kiyosaki)

Yükselişin 3 kritik nedeni özet

Grönland krizi: ABD-AB arasındaki tarife savaşı güvenli liman talebini artırdı Fed baskıları: Merkez bankası bağımsızlığına dair endişeler doları zayıflattı Yapay zeka devrimi: Gümüşe olan endüstriyel talep rekor seviyeye ulaştı

Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman görüşü almanız önerilir.